Ураган Джерри в Атлантике усилился до второй категории

Ураган, получивший имя Джерри, в Атлантическом океане усилился до второй категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в пятницу, 20 сентября.

По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 167 километров в час. Скорость движения – 26 километров в час. В данный момент ураган находится в 625 километрах от Южно-Антильских островов в Карибском море.

Джерри – десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана Барри стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана Дориан – более 50 человек на Багамах.

Накануне сообщалось, что в Тихом океане сформировался ураган Лорена и ударил по побережью Мексики. Скорость ветра в его пределах составляет около 33,3 м/с.

Напомним, тысячи жителей Бермудских островов отключены от электроснабжения из-за технического сбоя на фоне приближающегося к региону урагана Умберто.

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Источник: korrespondent.net