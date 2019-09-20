Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 19 сентября, 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 20 сентября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Николаевки, Богдановки, Водяного (трижды), Новотроицкого и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты шесть раз открывали огонь: вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Травневого и Новолуганского.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один обстрел – возле Новолуганского.

Напомним, за сутки 18 сентября на Донбассе зафиксировали пять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net