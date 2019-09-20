В ночь на пятницу в Луцке произошел крупный пожар в здании гарнизонного военного госпиталя. Спасатели эвакуировали около сотни человек, никто не пострадал, сообщает ГСЧС 20 сентября.

Огонь вспыхнул около 02:30 ночи по улице Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания. Огонь охватил 500 кв. м.

"Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями эвакуировано 91 человек, из которых семь больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", – говорится в сообщении.

Около 05:00 утра спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор конструкций. Устанавливается причина возгорания.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке произошел пожар в военном госпитале

Накануне в Крыму произошел масштабный природный пожар. Под Феодосией на территории 45 гектаров загорелась сухая трава и растительность.

А в Днепре пожар на набережной Победы загорелся заброшенный дебаркадер. Дым от пожара было видно со всех районов города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net