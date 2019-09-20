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20. 09. 2019

В Луцке произошел пожар в военном госпитале

В ночь на пятницу в Луцке произошел крупный пожар в здании гарнизонного военного госпиталя. Спасатели эвакуировали около сотни человек, никто не пострадал, сообщает ГСЧС 20 сентября.

Огонь вспыхнул около 02:30 ночи по улице Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания. Огонь охватил 500 кв. м.

"Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями эвакуировано 91 человек, из которых семь больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", – говорится в сообщении.

Около 05:00 утра спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор конструкций. Устанавливается причина возгорания.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке произошел пожар в военном госпитале

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Источник: korrespondent.net
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