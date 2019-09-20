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20. 09. 2019

Зеленского предостерегли от компромиссов с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским. Об этом написал экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер в своем микроблоге Twitter.

"За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка, чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала", - отметил экс-посол США в Украине.

О том, что компромисс по поводу Приватбанка между властью Украины и бизнесменом Игорем Коломойским мог бы привести к потере президентом Зеленским части поддержки на Западе ранее заявил также ряд международных обозревателей и экспертов, сообщает Голос Америки.

"Это не прокатит с МВФ, которые и подталкивали к национализации Приватбанка, - цитирует издание британского экономиста Тимоти Эша.

Внимание к отношениям между Зеленским и Коломойским привлекла информация в СМИ о переговорах между президентом и его командой и Игорем Коломойским. В частности, издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью разрешить ситуацию вокруг Приватбанка. Позже премьер-министр Гончарук отрицал, что ведет переговоры по ПриватБанку.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

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Источник: korrespondent.net
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