Разведку США насторожил разговор Трампа об Украине - СМИ

Американская разведка обеспокоена разговором президента США Дональда Трампа с иностранным лидером, который касается Украины, пишет Washington Post, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинском коллегой.

Ранее стало известно, что генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон определил, что обращение сотрудника содержало достоверную информацию и заслуживает того, чтобы с ним в соответствии с процедурами были ознакомлены комитеты Конгресса по надзору, что и было сделано им без изложения подробностей.

В свою очередь, Национальная разведка США утверждала, что никакой необходимости уведомлять Конгресс не было, обращение осведомителя не касалось срочных проблем, решение которых было "в пределах ответственности и полномочий" офиса и.о. директора ведомства Джозефа Магуайра.

Вместе с тем, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф потребовал предоставить копию обращения, предупредив, что готов вызвать в суд старших сотрудников американской разведки. Он отметил, что Магуайр согласился дать показания в Конгрессе на следующей неделе.

Администрация Трампа отказалась комментировать сообщение Washington Post, сам президент назвал его "фейком".

Отметим, первая встреча Трампа с Зеленским ожидается 25 сентября в Нью-Йорке, куда украинский президент приедет для участия в заседании Генассамблеии ООН.

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Источник: korrespondent.net