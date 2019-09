На Техас обрушился мощный шторм, есть жертвы

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма Имельда погибли два человека. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает сообщает The Guardian.

Так, 19-летний мужчина утонул и получил поражение электрическим током, пытаясь спасти коня от паводка. Еще один мужчина в возрасте 40-50 лет утонул, когда пытался проехать на микроавтобусе через паводковые воды глубиной 2,5 метра вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне.

Сообщается, что в настоящее время в пострадавших районах ведется поисково-спасательная операция. Около тысячи людей были спасены и эвакуированы в приюты. В Хьюстоне было отменено или задержано более 900 авиарейсов.

В штате Техас объявлен режим чрезвычайной ситуации.

