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20. 09. 2019

На Ровенщине полиция изъяла 600 кг янтаря

Сотрудники полиции изъяли 600 кг янтаря в ходе проведения обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Ровенской области.

"Полицейские разоблачили незаконную деятельность преступной группы в составе четырех человек, которую они осуществляли в поселке Владимирец. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и янтарь", – говорится в сообщении.

Пять обысков провели следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований полиции Ровенской области, при процессуальном руководстве прокуратуры Ровенской области.

По их результатам полицейские изъяли 30 мешков янтаря, в том числе и обработанного, общим весом почти 600 кг. Кроме того, в помещении 41-летнего мужчины правоохранители обнаружили станки для обработки янтаря-сырца, на которые будет наложен арест.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте имущества, добытого преступным путем (ч.1 ст.198 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине полиция изъяла 600 кг янтаря

Ранее в сентябре президент Владимир Зеленский внес в Раду закон об ответственности за нелегальную добычу янтаря. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы за преступления в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что на Житомирщине начала работу спецгруппа по поимке копателей янтаря. В первый день работы мониторинговая группа полиции уже задержала четырех копателей-нелегалов.

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Источник: korrespondent.net
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