У нардепов много вопросов к проекту бюджета-2020

Нардепы нашли много недостатков в проекте бюджета на 2020 год. Об этом на заседании парламента в пятницу, 20 сентября, заявил первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы уже видим там много недостатков, мы будем об этом говорить. Соотношение минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня - это все вызывает вопросы. Вопрос в том, почему не выделены те области, в которых мы хотим видеть определенный рост. Поэтому сегодня проведена дискуссия . Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант", - сказал Стефанчук

Сегодня проект госбюджета на следующий год представляет министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее Корреспондент.net публиковал основные показатели госбюджета на 2020 год.

Бюджет-2020: каждую третью гривну возьмут в долг

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Источник: korrespondent.net