Стал известен размер последней зарплаты Омеляна на посту министра

Заработная плата бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна за август составила 46,7 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщают Українські новини, получившие ответ Министерства инфраструктуры на соответствующий запрос.

Так, сумма средств, начисленная Омеляну в августе, составила 46700 гривен, из них должностной оклад составил 16000 гривен, надбавка за выслугу лет – 8000 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне – 3200 гривен, доплата за работу в условиях ограничений – 3200 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16000 гривен, индексация – 301 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 9106 гривен. Фактическая сумма средств, полученная Омеляном, составила 37 594 гривны.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 40607 гривен, Виктора Довганя – 15681 гривну, госсекретаря министерства Андрея Галущака – 74592 гривны.

Напомним, последняя зарплата Андрея Парубия на посту спикера Верховной Рады выросла в шесть раз и составила более 255 тысяч гривен. В сумму выплаты был включен месячный оклад, денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска и средства на выполнение депутатских полномочий.

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Источник: korrespondent.net