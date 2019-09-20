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20. 09. 2019

Львовский губернатор лично тушил горящую траву из огнетушителя

Глава Львовской областной госадминистрации Маркиян Мальский тушил горящую траву с помощью автомобильного огнетушителя. Соответствующее видео он опубликовал в четверг, 19 сентября, на своей странице в Facebook.

Губернатор заявил, что возвращался из Дрогобыча и "увидел, что до людей не доходит, как нельзя относится к природе".

"Имеешь огнетушитель - не будь равнодушным! Звони 112!", - подписал Мальский видео.

Ранее сообщалось, что вокруг Киева растет количество природных пожаров. В частности, из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять автомобилей.

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Источник: korrespondent.net
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