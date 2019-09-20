Маркарова объяснила, что ускорит рост экономики

Министр финансов Оксана Маркарова в пятницу, 20 сентября, представляет в Верховной Раде проект госбюджета на 2020 год.

По ее словам, госбюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях, которые были заложены предыдущим правительством.

"Бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и тех социальных стандартах, утвержденных еще предыдущим Кабмином еще в мае", - отметила Маркарова.

При этом она добавила, что во время подготовки к рассмотрению документа во втором чтении возможен пересмотр макроэкономических показателей, поэтому они могут быть изменены.

По словам министра, увеличить показатели госбюджета можно будет после принятие ряда законопроектов, которые сейчас рассматривает Рада.

"Те законопроекты, которые вы сейчас обсуждаете: открытие рынка земли, старт концессии, прозрачная приватизация, наведение порядка на таможне, облегчение налогового администрирования... Выполнение тех всех вопросов не только позволит нам сделать все эти вещи, но позволит нам улучшить прогнозы, позволит нам ускорить рост ВВП", - заявила Маркарова.

Министр финансов считает достижимой целью рост ВВП Украины на 5-7% ежегодно.

Ранее Корреспондент.net публиковал основные показатели госбюджета на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net