В Хмельницкой области произошел масштабный пожар на заброшенной ферме

В Хмельницкой области произошел пожар на недействующей птицеферме. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 19 сентября, в 11:59, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре недействующего здания бывшей птицефермы в поселке Виньковцы Хмельницкой области.

Прибыв на место, спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь здания.

Пожар площадью 960 кв.м. был локализован в 12:40 и ликвидирован в 13:10.

Несчастных случаев при пожаре не было. Причина пожара устанавливается.

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Напомним, ночью, 20 сентября, горело здание Луцкого гарнизонного военного госпиталя.

Накануне в Крыму произошел масштабный природный пожар. Под Феодосией на территории 45 гектаров загорелась сухая трава и растительность.

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Источник: korrespondent.net