В Мининфраструктуры хотят поменять механизм растаможки "евроблях"

Министерство инфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее решение было принято на совещании 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участники совещания рассмотрели и обсудили предложения, поступившие от общественных организаций по растаможиванию "евроблях", а также предложения Мининфраструктуры по урегулированию указанного вопроса на законодательном уровне.

Как отметили введомстве, до сих пор остаются нерешенные проблемы. Первая – автомобили, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможивания спецавтомобилей.

В Мининфраструктуры предлагают разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки.

К первой категории хотят отнести более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. К такой категории предлагается установить единую ставку растаможки, единый платеж.

"Таким подходом мы снимем 80% проблемы", – отмечает замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Ко второй категории предлагают относить более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что его ведомство уже работает над тем, чтобы до конца года запустить калькулятор расчета платежей.

"Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться", – сказал Нефедов.

Лавренюк также отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего законопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, 12 сентября "евробляхерам" дали "последнюю" отсрочку. Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского продлить льготный период растаможки авто на еврономерах еще на 90 дней.

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Источник: korrespondent.net