Рада приняла к рассмотрению проект бюджета-2020

Верховная Рада после представления правительством проекта госбюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября, обсудила и приняла его к работе и последующему рассмотрению.

"Проект закона считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", – заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, документ поступил в Раду 15 сентября, в крайний допустимый по закону срок.

Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее Корреспондент.net публиковал основные показатели госбюджета на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net