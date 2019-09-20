В Закарпатской области правоохранители задержали членов группировки, которые обворовывали платежные терминалы I-Box. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 сентября.

"Злоумышленники – это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31-го лет. Мужчины уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотических препаратов. Автомобиль ВАЗ-2110, на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанные имеют отношение к 13 случаям ограбления терминалов. Они орудовали в Ужгороде, Иршаве, Виноградове и Мукачево.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям об умышленном повреждении имущества и кража с проникновением (ст.194 и ч.3 ст.185 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье злоумышленники обворовали 13 терминалов

Ранее на этой неделе в Днепре мужчина взломал платежный терминал. Злоумышленник подошел к аппарату, отогнул сенсорный экран и буквально вырвал из системы кассету с деньгами.

Также сообщалось, что под Киевом из супермаркета украли i-Box с деньгами. Трое мужчин взломали дверь магазина и вынесли оттуда автомат для оплаты. Охранник не смог им помешать.

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Источник: korrespondent.net