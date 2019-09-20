Нардеп от Слуги народа нагрубил журналистке в Раде

Народный депутат от президентской партии Слуга народа Николай Тищенко посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички". Об этом свидетельствует видео, размещенное накануне в Twitter издания.
Журналистка в Верховной Раде спросила Тищенко и его коллегу Артема Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения (Зоряна Скалецкая – ред.). Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами ранее голосовали за состав нового правительства.
"Попейте водички, вам полезно", – сказал Тищенко. А Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии всем журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.
Журналистка пояснила, что общественность обвиняет нардепов от Слуги народа в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.
"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?", – возмутился Тищенко.
«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019
Напомним, 47-летний Николай Тищенко владеет сетью ресторанов Наша карта, куда входят семь заведений. СМИ его связывают с криминалом, а именно с преступной группировкой Савлоховых, которая была самой большой в столице в 90-е годы.
Ранее в пятницу стало известно, что руководство фракции Слуга народа устроило "порку" депутатам после проваленного голосования за законопроект, который предусматривает разрешение обыскивать нардепов.
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Источник: korrespondent.net
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