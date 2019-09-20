Назначен новый глава внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.
С июля он был заместителем председателя СВР.
До прихода в СВР Евдокимов работал в Госпогранслужбе.
Как сообщалось, 12 сентября Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и назначил его заместителем главы СБУ. Бухарев занимал должность главы внешней разведки с 11 июня.
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Источник: korrespondent.net
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