Назначен новый глава внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

С июля он был заместителем председателя СВР.

До прихода в СВР Евдокимов работал в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, 12 сентября Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и назначил его заместителем главы СБУ. Бухарев занимал должность главы внешней разведки с 11 июня.

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Источник: korrespondent.net