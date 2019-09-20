В Колумбии перехватили крупнейшую партию кокаина

Национальные военно-морские силы Колумбии в четверг, 19 сентября, перехватили восемь тонн кокаина, сообщает телеканал Noticias Caracol.

Отмечается, что наркотики находились на полупогружной подводной лодке недалеко от побережья муниципалитета Тумако и переправлялись в Центральную Америку. Сведения о том, кому принадлежал данный груз, не приводятся.

По данным телеканала, это "крупнейшая в истории" транспортируемая подобным образом партия наркотиков, которую удалось перехватить.

Как сообщают местные СМИ, всего с начала года были обнаружены 20 подобных подводных лодок.

Ранее в Колумбии полиция нашла 300 кг марихуаны, которую спрятали в гробах.

Также сообщалось, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку кокаина.

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Источник: korrespondent.net