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20. 09. 2019

Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - сказал он.

Глаз также сообщил о скором возобновлении обмена послами между Минском и Вашингтоном. 

"Надо понимать, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - сказал Глаз.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Беларусь объединяются в конфедерацию. Программа интеграции двух стран предусматривает объединение таможенной и энергетической систем. У Лукашенко эту информацию опровергли.

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Источник: korrespondent.net
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