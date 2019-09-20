В Винницкой области 19 сентября столкнулись грузовой автомобиль DAF, пассажирский автобус Богдан, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 и микроавтобус OPEL Movano, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Предварительно, водитель грузовика DAF, двигаясь по участку дороги, где проводятся ремонтные работы, столкнулся с четырьмя автомобилями, стоявшими на красный сигнал светофора. От удара эти автомобили перевернулись в кювет.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса сообщением Винница - Ладыжин: 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жиители Ладыжин и 43-летний житель Гайсинского района. Они с ушибами и ссадинами госпитализированы в Гайсинской больницы.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области три авто и автобус с людьми слетели в кювет

Полицией начато уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Херсоне два ребенка пострадали в столкновении маршруток.

А под Черкассами лоб в лоб столкнулись маршрутка и BMW X5. Восемь взрослых и двое детей пострадали.

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Источник: korrespondent.net