За полдня на Донбассе ранены двое военных

С начала суток на Донбассе в результате четырех обстрелов ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны в пятницу, 20 сентября.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты военных в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотроицкое, Новогнатовка и Красногоровка.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки военных обстреляли 13 раз. День прошел без потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net