Лента RSS
Подписаться на ленту
20 сентября 2019, пятница, 14:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
20. 09. 2019

За полдня на Донбассе ранены двое военных

С начала суток на Донбассе в результате четырех обстрелов ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны в пятницу, 20 сентября.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты военных в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотроицкое, Новогнатовка и Красногоровка.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки военных обстреляли 13 раз. День прошел без потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.