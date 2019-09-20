Пристайко объяснил заявление о формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Европейской правде, опубликованном в пятницу, 20 сентября, объяснил свои слова о согласии Киева на условия урегулирования ситуации на Донбассе по формуле Штайнмайера.

"Вообще, эта формула обсуждалась еще с 2015 года и нашла отражение в письме двух министров – немецкого и французского. И это то, что у нас широко называется формулой Штайнмайера", - сказал Пристайко.

По его словам, в сентябре советники лидеров нормандской четверки согласовали не формулу Штайнмайера, а ее "четкую формулировку".

Министр уточнил, что в формуле также сказано, что "закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть "на временных условиях" - с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам".

"Как видите, никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований эта формулировка не определяет. И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там тоже ничего нет", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, хочет ли Украина изменить что-то в формуле Штайнмайера, и должны ли туда быть добавлены какие-то гарантии безопасности, Пристайко сказал: "Безусловно, мы хотим что-то изменить. Мы же понимаем, что та общая формулировка, о которой мы договорились, вызывает очень много трактовок. Это всегда происходит на минских переговорах – все начинают трактовать по-своему, чтобы ты ни подписал, какое бы слово ни использовал".

Он уточнил, что сейчас это не задача ни нормандской четверки, ни МИД: задача передана трехсторонней контактной группе: "Вот когда они переформулируют более точно, тогда мы получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением, и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались".

Напомним, 18 сентября украинская делегация на переговорах в Минске отказалась подписать документ с формулой Штайнмайера.

В тот же день Пристайко заявил, что Киев согласен на формулу Штайнмайера.

Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

Ранее в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net