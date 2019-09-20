В Черкасской области в больнице повесилась мать пятерых детей

В Черкасской области в селе Белашки Тальновского района покончила с собой мать пятерых детей. Женщина повесилась в палате местной больницы, говорится в сюжете телеканала ICTV.

Отмечается, что 39-летняя женщина никак не могла оправиться от смерти мужа, который недавно умер.

"Многодетная мать осталась с детьми сама без поддержки и опоры. И окончательно сломалась. Местные жители обращались в полицию по поводу того, что дети не ходят в школу, а мать пьянствует. Наталья признавала, что поступает неправильно, но говорила, что не может ничего с собой поделать", – говорится в сообщении.

За два дня до трагедии женщина предупредила детей о своем будущем уходе. После этого они позвонили в полицию.

Женщину забрали в больницу с терапевтическим диагнозом, положили в инфекционное отделение. Вскоре ее нашли в одной из палат в петле.

"Врачи говорят, что никаких признаков психических расстройств или заболеваний у многодетной матери не было. Все произошло за 10 минут, когда ее оставили одну в палате. Правоохранители открыли уголовное производство, чтобы выяснить, это же самоубийство, или насильственная смерть. Осиротевшими детьми согласились заниматься крестные родители", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вселе Богачовка Николаевской области на чердаке собственного дома повесились супруги. Их тела обнаружил 11-летний сын. Сиротами остались трое несовершеннолетних детей.

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Источник: korrespondent.net