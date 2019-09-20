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20. 09. 2019

На Днепропетровщине мужчина заманил в квартиру и изнасиловал девочку

В Каменском Днепропетровской области полицейские задержали 53-летнего жителя Днепра, который подозревается в развращении 12-летней девочки. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным ведомства, мать ребенка рассказала полиции, что неизвестный мужчина в тот день заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении нее развратные действия.

Полицейские Каменского отдела полиции оперативно установили и задержали злоумышленника. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления по статье "развращение несовершеннолетних" и избрании меры пресечения.

Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Девочка нуждается в психологической помощи.

Накануне сообщалось, что под Винницей отец изнасиловал 12-летнюю дочь. Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Злоумышленник задержан.

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Источник: korrespondent.net
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