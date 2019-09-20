Пристайко назвал условия выборов на Донбассе

Местные выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса будут проводить на основании украинского закона о выборах. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Европейской правде, которое было опубликовано в пятницу, 20 сентября.

"Выборы будут проводить на основании украинского закона о выборах. Украинский закон не предусматривает никаких "ЛНР" и "ДНР", никаких иностранных вооруженных формирований. Это – исчерпывающий ответ", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что для проведения выборов на Донбассе должны действовать украинские органы и ведомства.

"А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наш ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наша спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что международный контроль не предусмотрен законами Украины.

"Но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора. Кто будут эти международные представители? Сколько их? На каких участках? Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все – очень сложные вопросы, которые придется решать", - объяснил Пристайко.

Отвечая на вопрос, будут ли переселенцы принимать участие в голосовании на выборах, Пристайко сказал: "Это должны определить Верховная рада и Центризбирком, я не хочу заходить на их поле. МИД или правительство могут лишь высказать свои ожидания или, скажем, дать рекомендации".

Он считает, что переселенцы имеют право избирать местную власть.

Ранее в МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса. По словам Пристайко, статус этот регион получит на основе децентрализации.

Также Волкер заявил, что выборы в ОРДЛО неизбежны, но они должны быть свободными и честными.

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Источник: korrespondent.net