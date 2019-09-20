СМИ узнали, как в ОП отреагировали на провал в ВР президентского закона

После провала голосования за закон, разрешающий НАБУ и ГБР самостоятельно прослушивать чиновников и депутатов, в Офисе президента произошли серьезные разборки. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник из окружения президента.

Отмечается, что больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!", - рассказал собеседник издания.

Конфликт закончился в пятницу утром, когда глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.

Отметим, что 29 августа президент Владимир Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Напомним, накануне Рада вернула на повторное второе чтение законопроект, разрешающий НАБУ и ГБР самостоятельно прослушивать чиновников.

А на заседании 10 сентября за отмену "поправок Лозового" проголосовали 297 народных депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net