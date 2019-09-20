Арахамия объяснил провальное голосование "спецоперацией"

Глава фракции Слуга народа объяснил провальное голосование законопроекта, который предоставляет право на прослушку НАБУ и ГБР, состоявшегося накануне. Как сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 20 сентября, в кулуарах парламента он заявил, что это было недоразумение и противников законопроекта во фракции больше нет.

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологическая", - заявил Арахамия.

Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генпрокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения нардепов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

"Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы – "за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми", - пояснил Арахамия.

Вместе с тем он сообщил, что фракция Слуга народа готова поддержать законопроект №1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

Ранее СМИ сообщили, что голосование провалили из-за 44 нардепов Слуги народа, которые, как и фракции Евросолидарность, Батькивщина и ОПЗЖ, не поддержали законопроект. По даным СМИ, несогласным с законопроектом "слугам народа" устроили "порку".

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Источник: korrespondent.net