Пристайко раскрыл формулу Зеленского по Донбассу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что означает формула президента Владимира Зеленского в переговорах по Донбассу. Об этом он сказал в интервью Европейской правде в пятницу, 20 сентября.

"Формула Зеленского постепенно насыщалась символами и смыслами, но изначально предусматривала, что мы, если на английском, reaching out to our own people beyond the touch line, то есть мы стараемся... Здесь нет четкого перевода. Я вчера, когда был в Верховной Раде, пытался найти, как это правильно перевести. Дотянуться до умов, и голов, и сердец? Но так получается не совсем понятно, что имеется в виду", - сказал Пристайко.

Он уточнил, что Украина восстановит выплату пенсий жителям ОРДЛО.

"Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал глава МИД.

По его словам, пока Украина не отменяет блокаду временного оккупированного Донбасса.

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда? Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - объяснил Пристайко.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил о согласии Украины на формулу Штайнмайера.

