Опубликован законопроект о рынке земли

На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу, 20 сентября, опубликован текст законопроекта о рынке земли.

Согласно документу, запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения отменяется с 1 октября 2020 года.

При этом покупать землю или получить право собственности на нее смогут:

граждане Украины;

территориальные общины;

государство;

юридические лица Украины;

иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и с обязательством на отчуждение участка в течение года.

Получение земли иностранцами в наследство может ограничиваться санкциями - они могут быть применены к государствам, физическим лицам, юрлицам. Также могут вводиться секторальные санкции.

"Закон Украины О санкциях дополняется новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции вводятся решением Президента по представлению СНБО и утверждаются постановлением Верховной Рады. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица", - говорится в сообщении.

Также устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности не ниже нормативной денежной оценки.

Устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юрлица, и связанных с ним лиц. Ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель.

Обеспечивается право арендатора на покупку земельного участка.

Государственный регистратор обязан вносить информацию о цене вещных прав, в том числе прав пользования, в Реестр вещных прав.

Граждане могут выкупить земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, которые им принадлежат на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

Напомним, 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов Зеленский распорядился, чтобы Кабмин подготовил, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

До 1 октября правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения, до 1 января 2021 года информацией о земельных участках должен быть наполнен государственный земельный кадастр.

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Источник: korrespondent.net