Комиссия прокуроров объявила Луценко выговор

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко. Текст решения №275 опубликован на сайте комиссии.

"Привлечь бывшего генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в решении.

Луценко, как следует из текста решения, не применил к своему заместителю Юрию Столярчуку выговор, который был наложен на него Квалификационно-дисциплинарной комиссией в мае, и не обеспечил невыплату Столярчуку премий с момента взыскания и до конца года.

Ранее сообщалось, что Луценко уволили с должности прокурора. Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении Юрия Луценко с должности прокурора еще 4 сентября.

Луценко перед отставкой отобрал у следователей ГПУ ряд дел

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net