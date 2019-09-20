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20. 09. 2019

Сутки под землей: на Волыни протестуют шахтеры

На Волыни протестуют шахтеры рудника Бужанский, которые четвертый месяц не получают заработную плату. Подземный слесарь Михаил Боруцкий уже сутки находится под землей и категорически отказывается оттуда подниматься. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Игорь Гузь.

По его словам, о ситуации на шахте ему сообщил гендиректор ГП Волыньуголь Андрей Пилипюк. Помощники парламентария Андрей Бокоч и Валерий Мных приехали к горнякам, чтобы пообщаться с ними лично и все узнать в подробностях.

Боруцкий, который вышел на поверхность, чтобы сделать заявление, в присутствии помощников депутата озвучил требования забастовщиков: "Главное требование - погасить задолженность по зарплате. Жалко, что добытый нами уголь на складах не реализуется. Уже больше года не решается вопрос с единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование. Дело в том, что госпредприятие уплачивает, а налоговая относит его в долги предыдущих лет. И теперь горняки, которые выходят на пенсию, не могут ее вовремя оформить и получать. Они вынуждены обращаться в суд, потому что взносы уплачены, а по документам задолженность. Надо поднимать и размер зарплаты, потому что она критически низкая. Мы требуем встречи с председателем профильного комитета Верховной Рады, министром топлива и энергетики или его заместителями, которые занимаются этими вопросами".

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабмин выделил 250 миллионов гривен на задолженность по зарплатам горнякам.

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Источник: korrespondent.net
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