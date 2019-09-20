Названа причина пожара в военном госпитале в Луцке

Причиной пожара в военном госпитале в Луцке могло стать замыкание проводов электроснабжения. Об этом сообщает Военная прокуратура Западного региона в Facebook.

Сообщается, что вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения. Пожар ликвидирован.

Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале.

Пострадавшие отсутствуют. Медицинский персонал и больные из госпиталя вовремя эвакуированы.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Луцке произошел пожар в военном госпитале. Из госпиталя был эвакуирован 91 человек, среди которых семь больных в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net