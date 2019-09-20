"Нафиг распустить". Слуги провалили голосование

В Верховной Раде фракция Слуга народа вновь провалила голосование за законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. За документ, который был шагом к отмене депутатской неприкосновенности, не проголосовали 44 "слуги".

Законопроект отменял "поправку Лозового" об ограничении сроков досудебного расследования, а также разрешал обыскивать и прослушивать нардепов без согласия парламента. Во фракции провал объяснили "спецоперацией" оппонентов.

Спикер Рады Дмитрий Разумков, видя недостачу голосов, пытался сорвать голосование. После горячей дискуссии депутаты отправили законопроект на повторное чтение. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Нардепы не разрешили обыски

19 сентября в Верховной Раде проходило голосование во втором чтении президентского законопроекта 1009, который связывают с отменой неприкосновенности народных депутатов.

Он вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и ряд законов, в частности:

изымает норму, запрещающую без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, досмотр его вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;

дает НАБУ и ГБР права самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;

изымает изменения в УПК от 2017 года о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении;

позволяет следственному судье не определять размер залога при взятии под стражу подозреваемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях;

устанавливает, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта;

уточняет административные полномочия директора НАБУ и положение о конкурсе на штатных работников бюро.

Перед голосованием за один из законопроектов, Разумков призывал депутатов занять свои места в парламенте.

"Главы фракций, пригласите нардепов в зал. Коллеги, займите места. Вы много ходите по залу", - возмущался спикер Рады.

Он также пытался прервать голосование за две секунды до зевершения, когда увидел, что в зале не хватает "зеленых" голосов для принятии решения.

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"Остановите голосование. Коллеги, я вас прошу, сядьте и нажимайте. А то потом будут вопросы, почему за вас нажимают", - предупредил он о возможном "кнопкодавстве".

В итоге голосов для принятия документа хватило, и Разумков отметил, что повторного голосования не будет.

Но когда на голосование поставили законопроект 1009, у Слуги народа оказалось недостаточно голосов.

Спикер, в свою очередь, сказал, что система Рада срабатывает с задержкой, и отказался признать провал голосования, хотя на сайте парламента указано, что документ поддержали 196 депутатов из 226 необходимых.

Как пишет Униан, среди депутатов возникла дискуссия по поводу нерезультативного голосования. Одни депутаты объясняли, что во фракции Слуга народа не хотят голосовать за закон, которым предусматривается предоставить право НАБУ и ГБР на проведение негласных следственных действий.

Другие заявляли, что якобы законопроект не поддерживается провластной фракцией из-за разрешения на проведение обысков народных депутатов. В результате депутаты проголосовали за направление законопроекта на доработку.

Напомним, что 12 сентября мнобольшинство Слуги народа впервые дало сбой, когда депутаты отказались голосовать за законопроект, позволяющий руководству парламента лишать депутатского статуса народных избранников, отказывающихся входить во фракцию той партии, от которой были избраны, или переходящих из одной фракции в другую.

Руководство Соуги народа тогда также отозвало документ для доработки. Как заявил глава фракции Давид Арахамия, произошло это из-за развернувшейся внутри партии "бурной дискуссии".

Слугам устроили порку

После провала голосования Зеленский пытался разобраться, а глава Офиса президента Андрей Богдан был в ярости, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в Слуге народа.

"Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее", - отметил собеседник издания.

Отмечается, что конфликт закончился в пятницу утром, когда Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.

"Ссор не было. Дима давал фидбэк вчерашним событиям в Раде. Он злой, потому что считает, что его подставили", - сказал УП один руководителей фракции.

Утверждается, что не голосовать нардепов убедили члены фракции Европейская солидарность не голосовать за законопроект.

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", - пересказывают слова Разумкова депутаты.

По данным УП, под конец заседания фракция договорилась, что будет проводить дополнительное заседание перед каждым важным законопроектом, чтобы в зале не возникало конфузов.

Однако Левый берег со ссылкой на свой источник пишет, что депутатам устроили порку за провал голосования.

"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009", - рассказал депутат.

Днем 20 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что часть депутатов его политсилы была дезинформирована оппонентами. Арахамия заверяет, что противников законопроекта в Слуге народа нет.

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологичная", - сказал он Интерфакс-Украине.

Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генпрокурора, а не Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

"Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы и говорят: да, мы извиняемся, что так случилось", - утверждает Арахамия.

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Источник: korrespondent.net