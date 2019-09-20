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20. 09. 2019

Недостроенный крейсер "Украина" намерены продать

Недостроенный ракетный крейсер "Украина" планируют продать из-за нецелесообразности в его достройке. Об этом заявил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичюс, сообщает пресс-служба компании. 

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - сказал он.

Абромавичюс добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

В Укроборонпроме заявили, что ракетный крейсер с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

В госконцерне отмечают, что сейчас крейсер содержится на Николаевском судостроительном заводе, и на это тратятся большие средства.

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

Напомним, в июле крейсер осмотрел президент Владимир Зеленский. Тогда экс-министр обороны Степан Полторак предложил снять с недостроенного крейсера вооружение для модернизации других судов.

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Источник: korrespondent.net
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