Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями

Новая команда Министерства здравоохранения на треть сократила бюджетные расходы на закупку лекарств для людей с редкими болезнями. Об этом со ссылкой на данные законопроекта о бюджете на 2020 год сообщает Украинская правда в пятницу, 20 сентября.

Финансирование некоторых болезней сократили почти вдвое. Например, если в 2019 году на детей больных муковисцидозом государство потратило 72,393 млн грн, то в 2020 планируют потратить 34,822 млн грн.

Также почти вдвое урезали финансирование взрослых больных гемофилией: с 463,73 млн грн в 2019 году до 262 млн грн в 2020 году.

В сообществе пациентов с орфанными заболеваниями высказывают мнения, что сокращение расходов - действия экс-главы МОЗа Ульяны Супрун. Но документы показывают, что прошла команда просила создать отдельную бюджетную программу по орфанных заболеваниях и говорила об увеличении ее финансирования. Увеличение финансирования должно было составить 160 миллионов гривен.

Напомним, что ранее новая глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что не будет проводить коммуникацию с населением в том виде, в каком это делала Супрун.

Также сообщалось, что счетная палата проведет аудит правления Супрун. Сама Супрун заявила, что просьба к комитету поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для МОЗ.

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Источник: korrespondent.net