Лента RSS
Подписаться на ленту
20 сентября 2019, пятница, 18:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
20. 09. 2019

Рада утвердила план обороны в случае агрессии

Верховная Рада на заседании в пятницу, 20 сентября, 286 голосами приняла президентский законопроект Об обороне Украины. 

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны страні и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - указано в пояснительной записке.

В законе определено, что план обороны Украины - составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Отметим, сегодня Рада приняла несколько законопроектов: за введение электронных чеков, о защите географических брендов, о защите прав потребителей финуслуг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.