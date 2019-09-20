Рада утвердила план обороны в случае агрессии

Верховная Рада на заседании в пятницу, 20 сентября, 286 голосами приняла президентский законопроект Об обороне Украины.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны страні и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - указано в пояснительной записке.

В законе определено, что план обороны Украины - составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Отметим, сегодня Рада приняла несколько законопроектов: за введение электронных чеков, о защите географических брендов, о защите прав потребителей финуслуг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net