Преемник Омеляна отказался от Hyperloop

Проекта Hyperloop в Украине не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает днепровская газета Наше місто.

"Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал министр.

Ранее в Украине представили маршруты для Hyperloop. Маршруты вакуумных поездов в Украине возможно проложить по восьми направлениям. Из Киева во Львов можно будет доехать за 37 минут, а в Одессу - за 35.

Напомним, в июне 2018 года Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

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Источник: korrespondent.net