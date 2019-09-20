Принят закон для улучшения инвестклимата в Украине

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №1059 О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно стимулирование инвестиционной деятельности в Украине. Решение было принято на заседании в пятницу, 20 сентября.

Ранее законопроект был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. За принятие документа проголосовали 272 депутата Рады.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины за отдельными направлениями, избранными в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Предполагается внести изменения в ряд законодательных актов, содержащих устаревшее и неэффективное регулирование.

В сфере строительства предлагается отменить обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

В 2020 году действует переходный период, во время которого устанавливается фиксированная одинаковая ставка долевого участия. Размер долевого участия составляет (если меньший размер не установлен решением органа местного самоуправления, действующим на день вступления в силу этим законом):

для нежилых зданий и сооружений - 4 процента общей сметной стоимости строительства объекта;

для жилых домов - 2 процента стоимости строительства объекта, рассчитывается согласно основных показателей опосредованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Также предполагается отменить обязательное проведение экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, которые передаются в залог.

Напомним, что ранее Рада проголосовала за введение электронных чеков. В первом чтении соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов. В Раде утверждают, что введение не будет принудительным, а системы смогут работать параллельно.

Также сообщалось, что парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг.

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Источник: korrespondent.net