США заблокируют Ирану последний источник средств

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 сентября, объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает CBS.
"Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны", - сказал он.
При этом Трамп подчеркнул, что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".
В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.
Такое решение последовало после недавних ударов по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Иран.
В связи с этим Трамп заявил, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана.
"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он, отвечая.
Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ.
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Источник: korrespondent.net
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