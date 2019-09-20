Вакарчук ушел с заседания Рады: у него запланирован концерт в Минске

Народный депутат от фракции Голос Святослав Вакарчук покинул Верховную Раду до закрытия заседания. Об этом сообщают Українські Новини в пятницу, 20 сентября.

Корреспондент издание отмечает, что по состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания. Также депутат отсутствует в кулуарах и не появляется во время голосования за законопроекты. В это время Рада продолжает заседание.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что не намерен получать гонорар за концерт в Минске, который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00, а также, что уйдет с заседания парламента, если оно затянется, чтобы успеть на концерт.

Напомним, что до получения мандата Святослав Вакарчук заявил, что продолжит петь после избрания народным депутатом. "Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - заявил музыкант.

Тем временем Верховная Рада проголосовала за закон для улучшения инвестклимата в Украине.

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Источник: korrespondent.net