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20. 09. 2019

На Донбассе за день ранены трое военных

На Донбассе с начала суток 20 сентября в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, трое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского и неподалеку Пивденного.

"В течение текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки военных обстреляли 13 раз. День прошел без потерь.

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Источник: korrespondent.net
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