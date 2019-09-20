Как разговор Трампа с Зеленским встревожил разведку США

Скандал, связанный с подозрением президента США Дональдом Трампом в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского, получил продолжение.

Как узнали СМИ, сотрудник американской разведки подал жалобу на Трампа из-за разговора с Зеленским, но директор ведомства ее утаил от Конгресса. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Трамп в поисках компромата на Байдена

9 сентября конгрессмены от Демократической партии США объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на украинские власти.

Сообщалось, что Трамп и Джулиани в течение двух лет "действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить правительство Украины провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности".

По сообщениям американского издания Politico, Джулиани признал, что просил Киев расследовать дело Джо Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы и главного конкурента Трампа на грядущих выборах.

Республиканцев интересовали связи Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента - с украинской газовой компанией Burisma.

В мае 2014 года Хантер Байден, вскоре после визита своего отца в Киев, стал членом правления зарегистрированного на Кипре Burisma Holdings, занимающегося разведкой и добычей газа в Украине.

Адвокат Трампа утверждает, что бывший вице-президент подкупил президента Украины, чтобы тот остановил антикоррупционное расследование против Байдена-младшего.

Почему Байдену припомнили непристойное поведение

14 сентября американская газета Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с лидером некоего иностранного государства, в ходе которого дал своему собеседнику обещание, которое насторожило сотрудника разведки, работающего в Белом доме.

Из-за этого он доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Жалоба была написана 12 августа. Тот передал информацию главе службы Джозефу Магуайру, который вместо обращения в Конгресс, как того требует закон, обсудил вопрос с министерством юстиции.

19 сентября, за закрытыми дверями Аткинсон давал показания членам комитета палаты представителей по разведке. Британская Guardian со ссылкой на источники пишет, что инспектор отвечал крайне уклончиво. Он отказывался делиться с Конгрессом деталями жалобы, отмечая, что вопрос находится вне его юрисдикции.

Позже Washington Post и New York Times узнали, что речь в жалобе информатора идет про Украину. 25 июля - за несколько недель до подачи жалобы - Трамп впервые говорил по телефону с Зеленским.

Во время этой беседы Трамп выразил надежду, что новая украинская власть завершит расследование коррупционных дел, "которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Демократы в Палате представителей предположили, что под видом борьбы с коррупцией Трамп пытается заставить власти Украины провести политически мотивированные расследования против своих оппонентов.

Инструментом давления на Киев стала заморозка военной помощи в размере 250 миллионов долларов, выделенные Конгрессом США. После скандала, разгоревшегося в начале сентября, Трамп разморозил военную помощь.

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Источник: korrespondent.net