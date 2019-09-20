Лента RSS
Подписаться на ленту
20 сентября 2019, пятница, 21:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
20. 09. 2019

Гончарук поручил главе ФГИ "очистить" фонд от групп влияния

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко очистить фонд от групп влияния. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 20 сентября.

"Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", - сказал Гончарук.

Премьер уверен, что проект приватизации в последние годы не работал, а сейчас есть политическая воля это сделать. Главная причина провала приватизации, по словам премьера, - "присоски и кланы", частое вмешательство политиков.

Новый глава ФГИ отметил, что новая Рада уже приняла законы об аренде через ProZorro и сокращении списка объектов, не подлежащих приватизации.

В проекте госбюджета на 2020 год, внесенном правительством, план приватизации снижен с 17 до 5 млрд грн. По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

Напомним, что 18 сентября Кабмин назначил новым главой Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко - украинского экономиста, который раньше работал в Национальном банке и на службе у премьер-министра (в 2000 году) на должности международного секретаря.

Ранее Гончарук поручил проверить "дисциплину" в КГГА. Так в Кабмине хотят обеспечить эффективность ведомства и соблюдение сроков выполнения задач.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.