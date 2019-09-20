Еврокомиссия допустила изменение условий Brexit

Европейская комиссия допустила возможность изменения соглашения касательно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 20 сентября.

Такое решение было принято по итогам сегодняшней встречи между главным переговорщиком Еврокомиссии Мишелем Барнье по делам Brexit и государственным секретарем Великобритании по выходу из ЕС Стивом Барклай.

"Мишель Барнье и Стив Барклай сегодня в Брюсселе обсудили состояние дел в переговорах о Brexit, в частности, относительно "backstop" и предотвращения создания жесткой границы на острове Ирландия, а также политической декларации относительно будущих взаимоотношений ... Важным является, чтобы полностью работоспособное и обоснованное с правовой точки зрения решение было включено в Соглашение о выходе. Мы стремимся и остаемся открытыми для изучения любых таких предложений, которые будут отвечать всем задачам, связанным с backstop", - сказано в сообщении.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

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Источник: korrespondent.net