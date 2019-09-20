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20. 09. 2019

"Формула Штайнмайера" не предполагает амнистию сепаратистов - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в формуле Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе нет ни слова об амнистии сепаратистов из так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает Громадское в пятницу, 20 сентября.

Пристайко подчеркнул, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса (ОРДЛО). Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"В формуле нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (в ОРДЛО - ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Она также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net
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