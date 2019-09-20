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20. 09. 2019

Кабмин должен до октября подать в Раду законопроект о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский постановил, что Кабинет министров Украины должен подать законопроект о рынке земли в Верховную Раду до 1 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте президента в пятницу, 20 сентября.

Как отмечается, такое решение было принято с целью ускорения экономического развития.

В законопроекте о рынке земли, текст которого появился в пятницу, 20 сентября, предлагается разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они будут обязаны продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Напомним, что ранее Зеленский дал Кабмину ряд новых поручений, подписав указ с перечнем неотложных мер по обеспечению экономического роста.

С конфискацией. Какой рынок земли готовит Зеленский

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Источник: korrespondent.net
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