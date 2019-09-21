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21. 09. 2019

Трамп одобрил переброску военных на Ближний Восток


Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, причиной таких действий стала предполагаемая атака Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Эспер подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но Пентагон имеет "большое количество военных вариантов действий".

Кроме того, министр добавил, что США сосредоточены на помощи по укреплению оборонной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net
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