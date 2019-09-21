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21. 09. 2019

Названы темы переговоров Зеленского и Трампа


Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским дальнейшие реформы украинской экономики и попытки Китая завладеть технологиями украинских предприятий. Об этом во время брифинга в пятницу, 20 сентября, заявил представитель администрации Трампа, пишет The Hill.

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 25 сентября.

На вопрос о планах двусторонней встречи, чиновник заявил, что Трамп намерен поздравить Зеленского с победой на выборах и его усилиями по реформированию коррупции в Украине.

Кроме того, два лидера обсудят другие сферы сотрудничества, включая энергетику, торговлю и дальнейшие реформы экономики Украины. Кроме того, Трамп планирует поднять вопрос "китайской хищнической экономической деятельности" против интеллектуальной собственности Украины.

По словам представителя Белого дома, 25 сентября Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также с премьер-министром Японии Синцо Абэ.

Напомним, ранее Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом. Политики обсудили помощь, которую США оказывают Украине, а также политический диалог и сотрудничество стран в сфере энергетики.

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд посоветовала Зеленскому, как лучше разговаривать с Трампом.

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Источник: korrespondent.net
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