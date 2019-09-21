В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты



Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.



Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.



Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.



Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.



Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.



Напомним, ранее стали известны месячные расходы украинцев на продукты. В июне в Украине впервые за год подешевели продукты. До этого в последний раз снижение цен наблюдалось в июле 2018 года.

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Источник: korrespondent.net