В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты

Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.
Напомним, ранее стали известны месячные расходы украинцев на продукты. В июне в Украине впервые за год подешевели продукты. До этого в последний раз снижение цен наблюдалось в июле 2018 года.
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Источник: korrespondent.net
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