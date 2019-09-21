В Казахстане перестанут использовать пластиковые пакеты



В Казахстане приняли решение о полом отказе от использования полиэтиленовых пакетов к 2025 году, сообщил портал Хабар 24 в пятницу, 20 сентября.



На территории страны полностью запретят продажу пластиковых пакетов. В настоящее время они раздаются в регионах Казахстана бесплатно.



Авторы инициативы, которую одобрили главы министерств экологии, геологии и природных ресурсов, национальной палаты Атамекен и Ассоциации экологических организаций Казахстана, предполагают, что такое решение позволит сократить потребление пластика на 30%.



Кроме того, пакетам уже найдена замена. В Казахстане много предпринимателей, которые уже делают биоразлагаемые пакеты, бумажные.



Напомним, ранее Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов, а Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года.

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Источник: korrespondent.net